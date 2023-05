Stasera l'Inter contenderà alla Fiorentina la Coppa Italia 2022/2023. Proprio questo è il tema principale della puntata di 'FcInterNews' su Radio Nerazzurra, corredato da approfondimenti sul possibile nuovo main sponsor e altro. Dalle 12 Fabio Costantino e Mattia Accogli racconteranno tutto il contesto che precede la partita all'Olimpico. Sarà possibile ascoltare (e vedere in video nei primi minuti) la diretta di oggi come sempre sulla pagina Facebook di FcInterNews, su Radio Nerazzurra e su app Radio Nerazzurra. O direttamente tramite il player qui in basso.