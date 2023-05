Come ogni mercoledì, alle 12 torna puntuale l'appuntamento con 'FcInterNews' su Radio Nerazzurra. Nell'approfondimento di oggi, dalle 12 alle 13, grande spazio sarà naturalmente riservato alla partita di questa sera tra Verona e Inter: la probabile formazione, le parole dei protagonisti, le statistiche, gli scenari futuri. Live dalle 12 su app Radio Nerazzurra, sulla pagina Facebook di FcInterNews (in video anche i primi 15 minuti di diretta), su quella di Radio Nerazzurra o direttamente il player qui in basso.