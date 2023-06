Torna puntuale come ogni mercoledì l'appuntamento con 'FcInterNews', la nostra trasmissione in diretta su Radio Nerazzurra, ma nel nuovo orario estivo delle 10, al posto delle 12. Oggi Fabio Costantino e Mattia Accoglia racconteranno le ultime sul mercato nerazzurro: l'arrivo di Thuram e le sue prime parole, il caso Brozovic, il futuro di Onana e tanto altro, con le notizie e l'attualità di FcInterNews. Appuntamento dalle 10 sulla pagina facebook di FcInterNews e Radio Nerazzurra (dove si potrà vedere anche in video il primo blocco), su app Radio Nerazzurra e direttamente tramite il player qui in basso.