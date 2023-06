Solito appuntamento del mercoledì su Radio Nerazzurra, torna alle 12 la diretta di 'FcInterNews': Fabio Costantino insieme a Mattia Accogli commenteranno come sempre le notizie di attualità. Ovviamente si partirà dalla serata di Champions di Istanbul, ma anche di tanto mercato, con il summit di ieri tra Ausilio, Zhang e Inzaghi e le prime voci di trasferimento. Live come sempre sulle pagine Facebook di Radio Nerazzurra e di FcInterNews (anche in video nei primi minuti) e su app Radio Nerazzurra. O tramite il player qui sotto.