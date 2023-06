A pochi giorni dalla finale di Istanbul sale l'attesa e l'adrenalina per un appuntamento storico. Al centro della puntata di oggi di 'FcInterNews' su Radio Nerazzurra non può che esserci la sfida tra Inter e Manchester City. Ne parleranno in diretta dalle 12 alle 13 Fabio Costantino e Mattia Accogli, live su pagina Facebook di FcInterNews e Radio Nerazzurra (nei primi minuti anche in video), su app Radio Nerazzurra e anche direttamente tramite il player qui sotto.