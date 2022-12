Velimir Zajec, ex difensore della Dinamo Zagabria, è uno dei 4 milioni di croati che ieri hanno esultato per l'ennesima impresa compiuta dalla Nazionale di Zlatko Dalic al Mondiale. Per la seconda edizione di fila, infatti, grazie alla vittoria sul Brasile ai rigori, Luka Modric e compagni hanno raggiunto la semifinale della rassegna e ora sognano di tornare a giocarsi la Coppa come 4 anni fa: "Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere il Brasile d'Europa - ha detto a HRT -. La motivazione per la prossima gara è sicuramente grande vista l'importanza della stessa. L'Argentina ha Messi, che sta ancora giocando bene nonostante i 35 anni, ma anche noi abbiamo Modrić, 37enne, che ci sta guidando brillantemente in questo Mondiale. Sarà una partita dura, gli argentini sono aggressivi, sono anche una squadra 'sporca', lo hanno dimostrato nella partita con l'Olanda, ma anche questa volta saranno i dettagli a decidere.