L'ex ct della Nazionale belga Marc Wilmots ha commentato la decisione di Didier Deschamps di non rimpiazzare Karim Benzema nell'elenco della Nazionale francese: "Capisco perfettamente perché Didier Deschamps ha rimosso Karim Benzema dalla selezione. Già però sento: perché Romelu Lukaku è ancora con il Belgio? È diverso. Tanto per cominciare, la Francia ha ancora Mbappé, Griezmann, Giroud, Dembélé e Coman davanti. Potevano farcela anche senza Benzema quattro anni fa. Non abbiamo questo lusso".