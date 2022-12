"Van Gaal ha fatto tutto ciò che era in suo potere per diventare campione del mondo. Sulla carta ha fatto tutto in maniera corretta, ma in pratica ogni allenatore, per quanto bravo, dipende dai suoi giocatori. Troppi di questi non erano in forma". Lo ha detto al De Telegraaf Dick Advocaat, ex ct dell'Olanda, ripensando all'eliminazione in Qatar degli Orange per mano dell'Argentina dopo la lotteria dei rigori.