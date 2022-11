La domenica del Mondiale si apre con la seconda giornata del Gruppo E. Dopo il colpaccio contro la Germania, il Giappone cade 1-0 contro la Costa Rica, ora a 3 punti in classifica come i nipponici: il gol decisivo arriva all'80' e porta la firma di Fuller. I tedeschi, che questa sera se la vedranno con la selezione di Luis Enrique, restano gli unici a quota zero.