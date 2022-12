Paulo Dybala, Juan Foyth e Angel Correa hanno fatto il loro debutto nei Mondiali nella semifinale vinta contro la Croazia, mentre Lautaro Martinez è rimasto in panchina mentre i suoi compagni facevano man bassa dei vicecampioni del mondo uscenti. A fine partita, in conferenza stampa, il ct dell'Albiceleste Lionel Scaloni ha spiegato le sue scelte: "Siamo stati in grado di far giocare tutti i 23 giocatori di campo. Per me è importante perché tutti se lo meritano. Anche che quello che gioca meno è più importante di quello che gioca di più. Bisogna allenarsi con una bella faccia il giorno dopo anche se non hai giocato. Ecco perché siamo completamente felici che tutti abbiano aggiunto minuti”.