Qualche difficoltà iniziale, ma poi vittoria sul velluto per la Francia nell’esordio in Qatar 2022 contro l’Australia. Sono stati infatti proprio i canguri a portarsi in vantaggio dopo appena 9’ con una rete di Goodwin, poi sale in cattedra Rabiot che trascina i Galletti alla rimonta: il centrocampista della Juventus prima firma il gol del pari, poi regala al milanista Giroud l’assist per il 2-1. Nella ripresa i transalpini chiudono i giochi: in gol Mbappé e ancora Giroud. Nel finale spazio anche per il debutto mondiale dell’obiettivo nerazzurro Thuram, che ha preso il posto proprio del rossonero.