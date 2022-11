La partecipazione al quarto Mondiale con il Giappone di Yuto Nagatomo si è aperta con un'impresa storica: la vittoria conquistata in rimonta sulla Germania. "E' un risultato incredibile , abbiamo fatto vedere al mondo quanto valga la nostra nazionale. E non finisce qui", ha raccontato l'ex terzino di Inter e Cesena in esclusiva al Corriere dello Sport.

A Qatar 2022 questo è il secondo giant killing dopo quello dell'Arabia Saudita all'Argentina: "Forse in tanti sottovalutano il calcio asiatico, a me però non sorprende. Dieci anni fa magari una partita del genere non l'avremmo vinta. Né l'Argentina avrebbe perso contro i sauditi. Ma in questo periodo le squadre asiatiche sono cresciute tanto, sia a livello tattico che fisico. Prima non riuscivamo a giocare a questi livelli di intensità".