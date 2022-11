Secondo sconfitta consecutiva al Mondiale per i padroni di casa del Qatar, che si arrendono anche al Senegal dopo l'esordio amaro con l'Ecuador. Allo stadio Al Thumama, prima di subire l'uno-due degli avversari, la squadra di Felix Sanchez Bas recrimina per un rigore non concesso al 34' per un'ancata di Ismaila Sarr ai danni di Afif, intervento non meritevole di fischio per l'arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz, col Var tagliato fuori. Lì la partita prende un'altra direzione, anche grazie al gol del vantaggio segnato dall'attaccante della Salernitana Boulaye Dia che arriva allo scoccare del minuto 41.