A cinque giorni dall'esordio dell'Argentina ai Mondiali contro l'Arabia Saudita, i colleghi di Olé hanno passato in rassegna i giocatori della rosa di Lionel Scaloni che non erano al 100% prima dell'amichevole vinta ieri a spese degli Emirati Arabi Uniti, a causa di infortuni pregressi, stanchezza da viaggio o recuperi tardivi. Nella lista sono stati inseriti anche i due interisti, Lautaro Martinez, ieri tenuto a riposo per un piccolo fastidio, e Joaquin Correa, in gol dopo 15' dal suo ingresso in campo, anche se si è notato che non ha la solita forza fisica.