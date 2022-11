Vigilia bollente quella di Croazia-Canada, gara valida per la seconda giornata del Gruppo F dei Mondiali. Le parole del c.t. Herdman ("Gli faremo il mazzo") non sono andate giù ai croati, che hanno risposto stizziti ("Non vedo l’ora...", ha glissato l'ex interista Perisic). Dalic conferma il 4-3-3 e non rinuncia a Brozovic, nonostante non sia ancora al 100%. Fischio d'inizio alle 17 italiane.

PROBABILE CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic.