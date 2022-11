ANSA) - DOHA, 20 NOV - La Francia non sostituirà Karim Benzema. L'attaccante, infortunato, non sarà disponibile per il Mondiale ma non sarà rimpiazzato. Lo ha detto il ct Didier Deschamps ai microfono di Telefoot. "No", ha risposto, alla domanda su una possibile sostituzione con un altro giocatore, opzione che la Francia poteva esercitare fino a domani.