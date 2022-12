Ecco la seconda finalista: è la Francia , che liquida 2-0 la pratica Marocco grazie ai centri di Theo Hernandez e Kolo Mouani. La nazionale marocchina dimostra di avere coraggio impostando la costruzione dal basso, ma al 5' deve già soccombere nel punteggio: Griezmann s'incunea in area sfruttando la scivolata a vuoto di El Yamiq, il servizio centrale è per Mbappé che conclude due volte trovando l'opposizione decisiva di Hakimi che innesca una carambola per la battuta in porta di Theo Hernandez: coordinazione perfetta e Bounou trafitto. Al 10' Ouhani esegue un tiro di collo interno, trovando l'ottima risposta a mani apere di Lloris.

SVILUPPI DINAMICI. La banda transalpina si riattiva pericolosamente in avanti: Saiss legge male un rimbalzo favorendo la corsa di Giroud con annessa conclusione che si stampa sul legno. L'insistenza prosegue quando Tchouameni vede e trova la porta (33'), ma gli si frappone involontariamente il compagno Giroud. Poco più tardi assolo di Mbappè al tiro senza molta coordinazione, sul tap-in Giroud spreca malamente con una girata a lato di poco. Torna ad affacciarsi in avanti il Marocco a fine primo tempo: su un corner respinto da Giroud, El Yamiq rovescia di stinco, trovando il palo dopo la parata di Lloris.

PRESSIONE ASFISSIANTE. Il primo quarto d'ora è una spinta marocchina continua: al 53' Boufal lavora con successo la sfera inserendo un traversone insidioso per Attiyat Allah, fermato provvidenzialmente da Varane. Un minuto più tardi Konaté ci mette il gambone per anticipare la battuta a colpo sicuro di En-Nesyri. La Francia torna a farsi vedere in proiezione avanzata al 69' con Mbappè, bravo nella finta per eludere la prima pressione, anche se il suo mancino viene stoppato da El Yamiq. Al minuto 81 Kolo Mouani, appena entrato, chiude la pratica a porta sguarnita al termine di un doppio slalom d'alto rango di Mbappé. Nel finale spinta di nuovo imponente del Marocco che non s'arrende, ma nemmeno il rimpallo su Hamed Hallah riesce a varcare la porta difesa da Lloris. Domenica in palio il titolo Mondiale: Messi e Mbappé l'uno di fronte all'altro. Francia-Argentina chiuderà la rassegna iridata del Qatar. La finalina per il podio vedrà protagoniste sabato Croazia e Marocco.