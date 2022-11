Titolare a sorpresa nel debutto vincente a Qatar 2022 dell'Olanda, capace di superare 2-0 il Senegal, Matthijs de Ligt ha confessato dopo il triplice fischio che per l'occasione è stato ben contento di adattarsi al ruolo di braccetto destro della difesa a tre di Louis van Gaal : "Non sono un terzino destro, ma oggi sono salito spesso - le parole del difensore del Bayern Monaco -. Nel club gioco sull'altro lato, ci vuole un po' di tempo per abituarsi ed è completamente diverso per me, soprattutto quando ti punta un esterno diventa difficile".