Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Danimarca, il centrocampista danese del Manchester United Christian Eriksen racconta così le sue ambizioni in vista di Qatar 2022: “Dalla prima intervista che ho fatto quando sono tornato ho sempre detto che avrei voluto tornare a giocare e che avrei voluto partecipare al Mondiale - ha esordito -. Questo era l’obiettivo dal primo giorno, da quando ne ho avuto la possibilità. È special essere ai Mondiali, sono felice di far parte della Nazionale.

Il mio focus è su questo Mondiale, siamo calciatori e giochiamo a calcio. So che il nostro capitano indosserà la fascia One Love. Non so quali saranno le conseguenze, vedremo, ma intanto noi dobbiamo pensare al campo”, ha concluso l'ex Inter.