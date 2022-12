La Croazia si classifica terza mentre il Marocco si piazza quarto dopo la 'finalina' vinta 2-1 dagli slavi. All'Al Khalifa International Stadium di Doha succede tutto nel primo tempo: botta e risposta tra Gvardiol al 7' e Dari al 9', poi l'ex interista Livaja al 41' mette la firma decisiva sulla vittoria della nazionale di Dalic. Brozovic rimane in panchina per tutti i 90 minuti. Per gli africani un traguardo storico nonostante la sconfitta.