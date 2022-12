"Sapevamo che il Belgio non avrebbe potuto giocare male per tre volte di fila, ma anche la Croazia è stata bravissima, soprattutto nella prima ora di gioco". Intervenuto in conferenza stampa dopo il prezioso pareggio contro il Diavoli Rossi, il ct croato Zlatko Dalic analizza il match che ha permesso a Brozovic e compagni di centrare gli ottavi di finale del Mondiale: "Avevamo il controllo della partita, abbiamo creato alcune situazioni ma c'era da aspettarselo che il Belgio avrebbe creato delle opportunità. Dobbiamo essere onesti e ammettere che siamo stati anche fortunati. Congratulazioni a tutti i giocatori, hanno fatto loro meglio, abbiamo dato il massimo, attaccando e difendendo. È stata una grande partita".