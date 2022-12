"I croati dispongono di giocatori davvero forti. Non c'è bisogno di dire altro su Modric, e Brozovic, Perisic e Kovacic". Parola di Danilo, terzino destro del Brasile in vista dei quarti di finale contro la Croazia domani a Doha. "Tutti campioni che conosco bene - aggiunge lo juventino -. Sono bravi e oltretutto abituati a giocare partite importanti. Sarà una sfida molto difficile e dobbiamo prepararci al meglio per affrontarla".