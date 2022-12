"Sicuramente la finale sarà la mia ultima partita". E' l'annuncio che Lionel Messi ha fatto al termine di Argentina-Croazia in un’intervista rilasciata a Olè. "Ci sono molti anni prima del prossimo Mondiale e non credo che ci arriverò. Finire così, è il massimo - ha aggiunto -. Il mio viaggio in Coppa del Mondo giocando la mia ultima partita in una finale. Tutto quello che ho vissuto in questo Mondiale è qualcosa di molto emozionante, quello che la gente ha vissuto, come la gente si sta divertendo in Argentina".