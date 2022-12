L'inchiesta Prisma scuote il calcio italiano e il mondo Juventus, ma per il tecnico Zdenek Zeman i bianconeri non sarebbero l'unica squadra coinvolta e invita a maggiori controlli da parte delle autorità competenti. "Sono brutte cose ma si sapeva anche prima che qualcosa non andava per il verso giusto - ha detto l'ex Foggia a Radio Kiss Kiss -. Non è solo la Juventus, è ora che si sveglino anche le altre Procure oltre quella di Torino".