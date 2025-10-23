"Conte non vede l'adattamento da parte di qualcuno, vedi Neres, Lang. Il problema è l'inserimento lento di De Bruyne, e questo lo costringe a un altro schema. Pensava a un adattamento più veloce di Lucca...". Così Ivan Zazzaroni, intervistato da TMW Radio, ha provato a parafrasare le parole di Antonio Conte nel post-partita contro il PSV Eindhoven dopo la sonora sconfitta per 6-2 del Napoli che il prossimo sabato affronterà l'Inter. "Lui dà delle indicazioni sul mercato e poi agiscono in società. De Bruyne era stato preso prima, ma puoi dire di no a lui? Ma per il resto non voglio discutere di questo. Sembra che sia stato tutto distrutto, invece certi ko capitano e bisogna riprendersi. Se batti l'Inter per esempio già dimentichi tutto" ha continuato il direttore del Corriere dello Sport prima di rispondere anche sull'Inter e di bocciare il Milan per lo scudetto.
Inter però che corre ora:
"Ha inseguito per tutta l'estate Lookman, venivi dal ko di Champions e hai messo a segno pochi colpi, ma alla fine è migliorata lentamente questa squadra. Hai due ottimi attaccanti dopo Lautaro e Thuram, Akanji è cresciuto, la squadra è più forte alla fine. Mi spieghi perché dovrebbe essere più debole? Chivu ha poca esperienza? Ha fatto tutta la trafila nelle giovanili, è arrivato a Parma su intuizione di Cherubini, ha personalità, ottimo a comunicare anche. Prima tutti contro, ora tutti con lui".
Milan, Allegri può vincere lo Scudetto?
"Per me ancora no. Sta over-performando ora. Lui è bravissimo, parla di obiettivo Champions. Dovrebbero svenire Napoli e Inter per vincere. Ci sono poi altre che lottano per quei posti, per me sarà lotta fino alla fine. Può allungare questo weekend ma non credo che possa vincere il titolo".
