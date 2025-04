Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gianluca Zambrotta parla tanto di Juve ma anche di lotta scudetto.

Aver ritrovato lo spirito basterà ai bianconeri per tagliare il traguardo della qualificazione in Champions?

"Spero e penso di sì. La lotta per il terzo e il quarto posto è una bella bagarre. Ma se la Juventus sabato batte il Lecce, poi dipenderà tutto da lei visto che Atalanta e Bologna si sfidano tra loro in questo weekend. Sono ottimista per i bianconeri. Anche perché il Bologna, seppur in gran forma, almeno sulla carta ha un calendario più complicato. L’effetto della scossa di Tudor può arrivare fino alla fine".

E lo scudetto chi lo vince?

"Può succedere di tutto, ma vedo un pizzico avvantaggiato il Napoli: Conte non ha le coppe e difficilmente sbaglia".