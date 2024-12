Murat Yakin, ct della Nazionale svizzera, parlando ai microfoni del quotidiano Blick! sottolinea come gli addi alla Nazionale degli ultimi tempi, come quello di Yann Sommer, abbiano rappresentato un fattore rilevante per la sua selezione: "La presenza di giocatori come Sommer, Fabian Schär e Xherdan Shaqiri non può essere facilmente rimpiazzata. Uno Shaq irradia qualcosa di positivo, sia in albergo, nello spogliatoio o in panchina. È proprio così, è una sua qualità".