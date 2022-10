"L'Inter ha tutto per essere lì a lottare per lo scudetto facendo un filotto di vittorie. Considerando anche il ritorno vicino di Lukaku, che è un'arma in più". Lo dice Christian Vieri dalla sua BoboTV. "L'Inter è forte, mi aspetto che comandi e che vinca, mi aspetto partite come quelle con il Barcellona - aggiunge Bobo -. Vincere in casa con la Salernitana o in casa del Sassuolo per me è normale. Si sono ripresi alla grandissima e ora possono e devono solo migliorare. Poi sicuramente per il discorso scudetto dipenderà anche da Milan e Napoli, ma l'Inter può assolutamente rientrare".