Al SFS Football Summit a Riyadh ha partecipato anche Christian Vieri. "Penso che sia importante per il calcio italiano essere qui, quello arabo è un grande mercato - si legge su Tuttomercatoweb.com -. Penso che il calcio italiano stia tornando, negli ultimi anni siamo andati così così ma di recente i club stanno lavorando molto bene. Negli ultimi 3-4 anni le società italiane hanno fatto molto bene: penso ai risultati europei di Inter, Roma, Fiorentina, Atalanta che ha vinto l'Europa League".

"Io credo - prosegue - che stiamo tornando ai livelli del passato e che sia importante venire qui in Arabia per far vedere i progressi che stiamo facendo. Di recente ho parlato con Di Biagio, che allena l'Under-23 saudita, e mi ha detto che ci sono almeno 6-7 giocatori di grande talento. Penso che sempre più calciatori, in futuro, verranno a giocare in Italia e in Europa in generale".