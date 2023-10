Domenica Romelu Lukaku torna a San Siro da avversario. Anche Christian Vieri, alla Bobo Tv, ha espresso le sue convinzioni: "Se fossi stato in lui sarei rimasto comunque all'Inter. Non lo giudico dal punto di vista dei soldi, ognuno è libero di fare come vuole, anche se non vuole aspettare. Ma l'errore è con i compagni, dopo due anni di amicizia. Non era obbligato a dire nulla all'Inter, poteva comunque fare i suoi interessi. Ma se siamo compagni, amici, non smetto di rispondere al telefono.”

Ancora Vieri: "È un lavoro e può decidere di andare dove guadagna di più. Ma ha mancato di rispetto nel non rispondere ai compagni. I dirigenti ti vendono se vanno a guadagnare 20 mln in più. Se la Juve può dare fastidio all'Inter lo fa. Per me però sbaglia tanto con i giocatori che erano con lui nello spogliatoio fino a qualche mese prima” .