Nella giornata in cui Radio Bruno ricorda la Fiorentina dello Scudetto 'rubato' nel lontano 1982, Pietro Vierchowod, in quell'annata difensore della Viola, riavvolge il nastro ricordando l'episodio con amarezza: "Strameritavamo di vincere lo scudetto - sottolinea nel suo intervento -. Lo spareggio non sarebbe stato possibile perché la settimana seguente l’ultima giornata partimmo in ritiro con la Nazionale, non c’era tempo. Comunque lo scudetto lo abbiamo perso a Milano con l’Inter e per due pareggi con Ascoli e Cagliari. Poi all’ultima l’arbitro ci annullò il gol di Graziani con un fallo che non c’era".