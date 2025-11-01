Ventiquattro ore prima della sfida tra Verona e Inter, la Serie B ha proposto il suo lunch match delle 12.30, rivelatosi un match a dir poco folle. Al Partenio-Lombardi, infatti, Avellino e Reggiana hanno dato vita ad un incontro elettrizzante, pieno di colpi di scena e ribaltoni, che alla fine ha visto prevalere gli irpini col punteggio di 4-3. Rammarico per la formazione granata e soprattutto per Andrija Novakovich, autore di una doppietta e di un secondo gol da leccarsi i baffi, simile nell'esecuzione a quello firmato da Petar Sucic nel match di mercoledì contro la Fiorentina.
L'attaccante statunitense parte da una posizione più arretrata e angolata rispetto al croato dell'Inter, per poi scatenarsi in un doppio dribbling con tocco di suola ad eludere la resistenza della difesa irpina prima di infilare alle spalle del portiere biancoverde Giovanni Daffara. Lorenco Simic e Martin Palumbo firmano però pochi minuti dopo la decisiva rimonta dei padroni di casa, che con questo successo scavalcano gli emiliani in classifica a quota 16 punti.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
