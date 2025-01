Missione compiuta per Simone Inzaghi che, dopo aver ottenuto il pass per gli ottavi di finale di Champions League, si è presentato nella mixed zone per condividere le proprie sensazioni con i giornalisti.

C'è grande soddisfazione ma anche disappunto nel guardare il tabellone? Agli ottavi o quarti si possono affrontare già big...

"Ci poteva essere il rischio e ci sarà, ma sono soddisfatto e contento. Non era semplice arrivare secondi a pari merito con Barcellona e Arsenal. E' stato un grandissimo percorso"

Non è stato un rischio schierare questa formazione dal primo minuto in vista del derby?

"Nessun rischio. Qualcuno era rimasto fuori a Praga, chi a Lecce. Io voglio parlare di un grande gruppo che ha fatto un grande percorso".

Che lavoro avete fatto su Lautaro?

"Ho sempre detto che è il nostro Capitano, non ero preoccupato. Stamattina si sono fermati lui e Asllani a calciare i rigori, hanno parlato, doveva calciare uno di loro due. Non c'erano Calhanoglu, Taremi, Zielinski e Arnautovic".

