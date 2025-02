Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è nella lista dei candidati per un posto nel Comitato Esecutivo UEFA per il prossimo quadriennio. L’elezione si terrà giovedì 3 aprile, a Belgrado, in occasione del 49esimo Congresso Ordinario UEFA.

Lo ha annunciato la UEFA, sottolineando come tutti i candidati abbiano superato il controllo di idoneità richiesto da una commissione elettorale composta da membri del Comitato di Governance e Conformità UEFA, in conformità all'articolo 21(6) dello Statuto UEFA e all'articolo 4bis del Regolamento per l'attuazione dello Statuto UEFA.

Gravina, confermato lo scorso 3 febbraio alla presidenza della FIGC con il 98,7% dei voti, è stato eletto membro del Comitato Esecutivo UEFA nell’aprile 2021, ricevendo 53 preferenze su 55 e risultando il più votato tra i candidati. Due anni più tardi, il 5 aprile 2023, è stato nominato vicepresidente del massimo organismo calcistico europeo.

LE CANDIDATURE

a) Candidata per un posto come membro femminile nel Comitato Esecutivo UEFA (per un mandato di quattro anni)

1. Klaveness Lise, Norvegia

b) Candidati per sette posti come membro del Comitato Esecutivo UEFA (per un mandato di quattro anni)

1. Blanc Dominique, Svizzera

2. Gravina Gabriele*, Italia

3. Kulesza Cezary, Polonia

4. Kustić Marijan, Croazia

5. Lahti Ari, Finlandia

6. Melikbekyan Armen, Armenia

7. Paauw Frank, Paesi Bassi

8. Pohlak Aivar, Estonia

9. Proença Pedro, Portogallo

10. Quaderer Hugo, Liechtenstein

11. Watzke Hans-Joachim*, Germania

* in corsa per essere rieletto

c) Candidati per due posti come membro del Comitato Esecutivo UEFA (per un mandato di due anni)

1. Ļašenko Vadims, Lettonia

2. Louzán Abal Rafael, Spagna

3. Shevchenko Andrii, Ucraina

4. Vassallo Bjorn, Malta

5. Zuares Moshe, Israele