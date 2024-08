"Io ho messo delle outsider per la corsa scudetto, ma l'Inter è troppo centrata e quadrata. Ha una grande forza mentale, l'unico problema che posso intravedere è che magari Frattesi sbrocca a fine mercato dicendo che vuole andare via per giocare di più altrove. E' dura quando sai che non giocherai mai se quei tre stanno bene (Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan, ndr)". Lo ha detto Nicola Ventola, nel corso del suo intervento sul canale Twitch 'Viva El Futbol'.