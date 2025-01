Nicola Ventola, sulle frequenze di Viva el Futbol, si è soffermato sull'Inter dopo la grande vittoria contro il Monaco: "Lautaro Martinez, a parte la tripletta, è nella storia dell'Inter. Ha ripreso fiducia e leadership, fare tre gol in Champions non è da tutti. Secondo me è lui l'MVP di giornata. L'Inter ha raggiunto uno status importante, l'autostima è rilevante e tutti si muovono alla grande. La gestione è stata impeccabile contro il Monaco".