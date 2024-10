L'ex giocatore olandese Jan van Halst è rimasto impressionato da Denzel Dumfries per come è riuscito a trascinare la Nazionale di Ronald Koeman dopo l'espulsione di Virgil van Dijk nel corso del match contro l'Ungheria, segnando anche il gol del definitivo 1-1. Dagli studi di Ziggo Sport, Van Halst ha elogiato così il difensore dell'Inter: "Resta un fenomeno. Ed è curioso anche il fatto che giochi così poco all'Inter. Ora segna su punizione, ma ovviamente appare spesso anche sul secondo palo come una sorta di terza punta. Cosa può fare la forza di volontà, eh? Poi come ha spinto la squadra, come a dire: 'Siamo in dieci, ma qui vinceremo comunque'. Irradia qualcosa del genere. E un'intera squadra lo segue, questi sono tutti segnali non verbali che invii come capitano, ma a lui non importa. È davvero un esempio”.