Il direttore esecutivo dell’UEFA per la sostenibilità sociale e ambientale e delegato per Euro 2032, Michele Uva, intervenendo a Bruxelles al convegno 'Le infrastrutture sportive europee come motore di rigenerazione urbana e sociale', ha sottolineato l'importanza che può avere per l'Italia l'organizzazione degli Europei; "Euro 2032 è un’occasione che non possiamo perdere: uniamo le forze, l’UEFA sarà un facilitatore con la sua esperienza e le sue conoscenze. Gli stadi costruiti o riqualificati in Italia negli ultimi 18 anni sono frutto di investimenti personali. Serve una politica di sistema. Euro 2032 dà la grande occasione di fare un salto di qualità, innanzitutto con un cambio di mentalità".

Uva lancia poi un invito: "Dobbiamo metterci tutti insieme: UEFA, Comitato organizzatore, governo, amministrazioni locali e tutti gli stakeholder. Così ne avranno un vantaggio lo sport europeo e quello italiano. L’Europeo è l’unico evento per nazionali che porti ricavi all’UEFA: i due miliardi di utili generati dal torneo in Germania saranno reinvestiti nel calcio giovanile e in quello femminile. Il modello è questo".