A un anno dalla scomparsa, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha ricordato la figura di Gianluca Vialli, nel giorno in cui il settore dei Distinti dello stadio Zini di Cremona, lì dove l'ex attaccante di Samp e Juve ha scritto le sue prime pagine importanti della carriera, è stato intitolato proprio a lui: "Vialli ha rappresentato una sintesi straordinaria tra la memoria e il ricordo. Nei 24-25 mesi vissuti insieme nel suo ruolo di capo delegazione della Nazionale, non smetterò mai di sottolineare che Gianluca Vialli è stato il valore aggiunto portando uno straordinario messaggio, una testimonianza incredibile, non solo sotto il profilo sportivo ma soprattutto umano.

Luca ci ha fatto capire che al di là del risultato sportivo, delle caratteristiche tecniche e del saper vivere quell'evento, c'è la voglia di valorizzare la vita, i valori della vita. E per Luca credo che tutto questo abbia rappresentato il bagaglio che ci ha trasmesso e noi abbiamo il dovere di custodirlo gelosamente e trasmetterlo alle nuove generazioni", ha dichiarato Gravina ai microfoni di RAI Sport a margine della Supercoppa femminile tra Juventus e Roma.