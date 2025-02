"Il Napoli fin qui pare la più solida e con una continuità superiore alle altre". Pensieri e parole di Renzo Ulivieri, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, dove ha risposto sulla squadra di Antonio Conte, a suo avviso, attualmente un passo avanti rispetto alle altre nella lotta scudetto: "Squadra solida che quando non può vincere pareggia e questo è fondamentale ed anche a livello di spettacolo stiamo vedendo dei miglioramenti da parte della squadra di Conte".

Poi su Napoli-Inter all'orizzonte aggiunge:

"La partita con l’Inter non è decisiva, ci sono ancora tanti punti in palio, troppo presto per parlare di partita decisiva. Il vantaggio del Napoli è nell’unico impegno stagionale, ma sarà il campo a dire quanto questo inciderà sull’esito finale del campionato".