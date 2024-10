Leonardo Bonucci entra a far parte del Club Italia nelle vesti di assistente allenatore della Nazionale Under 20 guidata da Bernardo Corradi, che il prossimo settembre sarà impegnata nel Mondiale di categoria in Cile. Campione d’Europa nel 2021 e tra gli otto ‘centenari’ della Nazionale maschile - quarto assoluto per numero di presenze (121) alle spalle di Gigi Buffon (176), Fabio Cannavaro (136) e Paolo Maldini (126) - Bonucci è uno dei calciatori simbolo degli ultimi vent’anni, protagonista con Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini di quella BBC che ha scritto la storia recente della difesa della Juventus e della Nazionale.

“Sono orgoglioso di accettare la proposta del presidente Gravina e pronto per questa esperienza, tornare a vestire l’azzurro sarà davvero emozionante - ha dichiarato Bonucci –. È il momento per me di osservare, studiare e imparare. La possibilità di farlo accanto a una grande persona e a un mister che ha già tanto lavoro alle spalle con i ragazzi come Bernardo Corradi, e al suo staff, mi permetterà di unire conoscenze personali ed esperienze alla visione di nuovi giovani azzurri, nella speranza di vederli realizzare il loro sogno. In questo percorso, non mancheranno quei valori che mi hanno permesso di fare una grande carriera: umiltà, lavoro, spirito di gruppo e di sacrificio. Grazie ancora al presidente e al mister per questa grande opportunità”.

"Leonardo torna a casa, lo fa in un ruolo diverso, ma con lo stesso entusiasmo e lo stesso amore di sempre per la maglia azzurra - ha aggiunto il presidente della FIGC Gabriele Gravina -. Come abbiamo già fatto con Daniele De Rossi, siamo felici di poter offrire un’opportunità di maturazione ai campioni azzurri che intraprendono la carriera di allenatore. Sono convinto che Leo possa crescere molto in azzurro e, allo stesso tempo, possa offrire un importante contributo alla costruzione della cantera di allenatori federali. Il progetto di rafforzamento del Club Italia continua attraverso il coinvolgimento di professionalità e personalità di grande spessore, convinti, come siamo, del prezioso contributo che ex atleti di così alto livello possono offrire".