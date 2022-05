Dopo aver spaventato l'Inter alla Dacia Arena, Ignacio Pussetto prova ora a sbloccarsi lontano dalle mura amiche, magari già nel match contro il Sassuolo: "Ho fatto tutti i gol in casa, speriamo sia oggi il giorno giusto. È da tanto tempo che non avevo questi numeri, mi mancavano. Spero di aiutare i miei compagni con i gol, col sacrificio davanti, per fare un grande risultato oggi. Sarebbe importante”, le sue parole a DAZN.