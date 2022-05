Intervenuto a margine del premio 'Miti dello Sport' al Summer Show in Cilento, il capo scout dell'Udinese Andrea Carnevale ha parlato anche del finale di campionato, conclusosi con la vittoria del Milan in volata sull'Inter: "Quest’anno avevo puntato tutto sul Napoli, poi dopo averlo visto a Udine ero ancora più convinto che potesse vincere lo scudetto. La vittoria del Milan non mi sorprende, perché anche la squadra di Pioli è stata una squadra di grandi combattenti e ha vinto partite molto più decisive rispetto a Inter e Napoli. Ha avuto quattro giocatori molto importanti, nelle partite decisive ha sempre vinto, mentre il Napoli ha perso con le piccole ed è stato una piccola delusione".