In attesa di Italia-Malta, l'Ucraina batte 2-0 la Macedonia del Nord e si porta a +3 sugli azzurri (con due partite giocate in più), salendo al secondo posto del girone C di qualificazione a Euro 2024 che vede al comando l'Inghilterra. Alla Epet Arena di Praga, la squadra di Serhiy Rebrov passa in vantaggio alla mezzora con Georgiy Sudakov, poi chiude i conti con Oleksandr Karavaiev nell'extra time della ripresa.