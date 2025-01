La tripletta messa a segno contro il Monaco ieri sera vale a Lautaro Martinez la candidatura per il premio di 'Player of the Week' della UEFA, insieme al Dembélé, Rogers e Griezmann. Il Toro, lo ricordiamo, ha aggiornato le sue statistiche in Champions League, eguagliando a quota 17 gol nella competizione il leggendario Sandro Mazzola come miglior marcatore nerazzurro di tutti i tempi.

Inoltre, l'argentino è salito al sesto posto nella graduatoria dei bomber all time della Benamata, davanti a Benito 'Veleno' Lorenzi, con 144 centri.