Faro del Lecce neopromosso in Serie A, il danese Morten Hjulmand ha scatenato l'appetito dei top club italiani. Da tempo si vocifera di un possibile interesse dell'Inter che vedrebbe in lui un buon candidato per il ruolo di vice Marcelo Brozovic, ma anche Juventus e Napoli sono forti sulle sue tracce. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il ds salentino Stefano Trinchera ha espresso una certezza sul ragazzo: "Hjulmand farà la differenza anche in Serie A. Il paradosso è che se ne parla troppo poco di un giocatore così di talento. Ci vuole più disponibilità ad andare nei campi a vedere le partite. È un classe ’99, ha 22 anni ed è destinato a fare una grande carriera. Non me ne vogliano i Sandro Tonali o giovani di questo livello, ma lui merita palcoscenici del genere, non ha nulla da invidiare. Se può andare al Napoli? Non so se lo vuole Cristiano Giuntoli, ma conoscendo la sua abilità non ne sarei sorpreso".