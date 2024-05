Nel corso della trasmissione 'Pressing', il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato la trattativa tra l'Inter e Lautaro Martinez per il rinnovo del contratto, bacchettando il capitano dei nerazzurri: "Se Lautaro non capisce la situazione che sta vivendo la società e chiede una cifra superiore a 10 milioni, allora è difficile voler raccontare di trovare un accordo. Questo lo trovi se capisci che l'Inter può arrivare a 8 più bonus o poco di più. Ma se la distanza è 4-5 milioni non si arriva a un'intesa".

"Se Lautaro ottiene 10-12 milioni, poi tutti vanno a bussare e diventa un problema - prosegue Trevisani -. Se dai 12 milioni anche agli altri salti per aria. Da tempo parliamo di un grande interista, un grande capitano, un uomo spogliatoio. Ma ora bisogna dimostrarlo, altrimenti sono tutte chiacchiere".