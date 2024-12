L'analisi di Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio parte da quanto avvenuto al Franchi a Edoardo Bove. "La prima ora dopo l'accaduto non riuscivo a muovermi. Ora Bove ride e scherza e quindi al di là di quello che ci diranno sulla possibilità di tornare a giocare, le 24 ore di lunedì sono state decisamente meglio. Ogni tanto un po' di unione non è male... "

Più avanti nella trasmissione si parla anche di mercato e di uno dei giocatori accostati a diverse squadre italiane. "Jonathan David è molto forte e fa gol in tutte le partite, in Champions e in Ligue 1. Alla Juve farebbe comodo, secondo me anche alla Roma, al Milan, all'Inter... Un po' a tutte le squadre".

Sempre in tema di attaccanti, Trevisani fa una previsione su un giovane di proprietà dell'Inter. "Francesco Pio Esposito in Serie A l'anno prossimo? Sì, allo Spezia...".