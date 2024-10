Chi ha il miglior sinistro tra Paulo Dybala o Federico Dimarco? Riccardo Trevisani opta per una risposta salomonica nel corso della sua disamina per Sport Mediaset: "Meglio il sinistro di Dybala per attaccare, meglio quello di Dimarco per costruire dal basso".

Chi farà più gol tra Artem Dovbyk e Lautaro Martinez?

"Dovbyk farà 16 gol a fine stagione, Lautaro ne farà 18".

Pronostico?

"Dico, 1-1, segna Lautaro per l'Inter".