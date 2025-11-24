"Il Milan ha un grande portiere, l'Inter non ha un portiere". La prima analisi di Riccardo Trevisani a Pressing è tranchant. "Scudetto al Milan? Il vantaggio di non avere le coppe è gigante, negli scontri diretti fa sempre bene, deve imparare ad affrontare meglio le partite contro chi si arrocca, perché poi contro chi si arrocca fa sempre bene", prosegue.

"L'Inter dipende tanto dai tre centrocampisti. Sucic ha fatto un brutto primo tempo, Calhanoglu una brutta partita, Barella così così. A destra c'era Carlos Augusto adattato. In questo quadro, con anche Lautaro che non è sicuramente quello delle giornate migliori, l'Inter poteva fare tre gol - dice ancora il giornalista - Lautaro ha fatto 24 gol in un campionato due anni fa, adesso è a 16 in un campionato e un terzo. Non c'è paragone. Dopo la sosta Chivu lo ha tolto dopo un'ora con la Juventus, con la Roma e stavolta".